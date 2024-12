fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mikołaj Lebedyński

Chrobry – Pogoń, kto wygra?

Chrobry oraz Pogoń to dwie ekipy, które walczą w tym sezonie o utrzymanie w pierwszej lidze. W niedzielę dojdzie do rewanżu, gdyż zmierzyły się one już w pierwszej kolejce tej kampanii. Wówczas w Siedlcach goście z Głogowa zwyciężyli 2-1. Jak będzie tym razem? To spotkanie jest bardzo istotne w kontekście układu dolnej części tabeli. Chrobremu brakuje niewiele, aby wydostać się ze strefy spadkowej.

Chrobry – Pogoń, transmisja TV

Mecz Chrobry Głogów – Pogoń Siedlce rozpocznie się o godzinie 12:00. Nie będzie telewizyjnej transmisji tej rywalizacji. Można ją śledzić wyłącznie w internecie.

Chrobry – Pogoń, transmisja online

Tę rywalizację można za to śledzić w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Istnieje także możliwość obejrzenia meczu w usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

Chrobry – Pogoń, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Chrobrego

Remisem

Wygraną Pogoni Wygraną Chrobrego

Remisem

Wygraną Pogoni 0 Votes

Chrobry – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Chrobry Głogów jest faworytem niedzielnej rywalizacji. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.16. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Pogoni Siedlce jest to natomiast 3.05. Kurs na remis wynosi z kolei 3.30. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Chrobry Głogów Pogoń Siedlce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 listopada 2024 21:40 .