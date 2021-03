Z meczu Cagliari – Juventus: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (14 marca) o godzinie 18:00. Spotkanie na Stadio Sant’Elia odbędzie się w ramach 27. kolejki Serie A. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Cagliari – Juventus. Stara Dama z celem zmazania plamy

Podopieczni Andrei Pirlo mają za sobą trudny tydzień. Juventus co prawda w ramach włoskiej ekstraklasy pewnie pokonał Lazio 3:1. Niemniej w Lidze Mistrzów ekipa z Turynu w dwumeczu musiała uznać wyższość Porto. Chociaż turyńczycy wygrali w miniony wtorek 3:2 z ekipą z Portugalii, to bilans goli korzystniejszy mieli piłkarze Smoków i to oni awansowali do ćwierćfinału elitarnych rozgrywek.

Tymczasem Rossoblu ostatnio notują serię trzech spotkań bez porażki. W tym czasie Cagliari zremisowało z Sampdorią 2:2. Tymczasem w bojach z Bologną i Crotone zaliczył zwycięstwa, odpowiednio 1:0 i 2:0. Dzięki wygranym bojom wyspiarze plasują się aktualnie tuż nad strefą spadkową.

Stara Dama w roli gospodarza pokonała Sardyńczyków 2:0. Oba gole w tym starciu strzelił Cristiano Ronaldo.

Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Cagliari – Juventus, Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania.

Cagliari – Juventus, transmisja na żywo w TV

Niedzielny bój na Stadio Sant’Elia będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 27. kolejki Serie A: Cagliari – Juventus transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00 i komentarz do niego przeprowadzą Mateusz Święcicki oraz Filip Kapica.

Cagliari – Juventus: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Stadio Sant’Elia, będzie również dostępna w internecie. Mecz Cagliari – Juventus online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Cagliari – Juventus: kursy bukmacherskie

W niedzielnym spotkaniu bukmacherzy odrobinę większe szanse na zdobycie trzech punktów dają gościom.

Cagliari Juventus Turyn 6.50 4.50 1.54 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 14. marca 2021 07:46 .



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin