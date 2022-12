Pressfocus Na zdjęciu: Martin Odegaard

Brighton – Arsenal: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Arsenal w tym sezonie prezentuje się znakomicie i zmierza po tytuł mistrzowski. Kroku stara się mu dotrzymywać Manchester City, choć Kanonierzy rzadko gubią punkty. Wszystko wskazuje na to, że to między tymi zespołami rozegra się walka o tytuł.

The American Express Community Stadium Premier League Brighton Arsenal 3.60 3.60 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 grudnia 2022 07:46 .

Brighton – Arsenal, gdzie oglądać

Bardzo solidnie prezentuje się Brighton w rozgrywkach 2022/23. Kibice wciąż czekają na powrót do zdrowia Jakuba Modera, którego poważna kontuzja wykluczyła z gry na wiele miesięcy. Nawet bez Polaka druga linia Mew wygląda przyzwoicie, a zespół zdecydowanie osiąga wyniki ponad stan.

Czy to jest wreszcie ten sezon? – Zdają zadawać sobie to pytanie kibice Arsenalu, który po 15 kolejkach prowadzi w Premier League z przewagą aż 5 punktów nad Manchesterem City. Mikel Arteta znakomicie poukładał grę Kanonierów, którzy w dużej mierze opierają się na młodych i dynamicznych zawodnikach. W składzie nie brakuje też weteranów, dzięki czemu jest on świetnie zbalansowany.

Sprawdź nasze typy na mecz Brighton – Arsenal!

Brighton – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Mecz 18. kolejki Premier League pomiędzy Brighton i Arsenalem tym razem będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport.

Brighton – Arsenal, transmisja online

Starcie Brighton – Arsenal obejrzycie również w Internecie, a konkretnie na platformie streamingowej Viaplay. Jedyne, co musicie zrobić, aby uzyskać dostęp do transmisji sobotniego meczu, to wejść na stronę viaplay.pl i wykupić abonament.

Brighton – Arsenal, kursy bukmacherskie

Faworytem tego spotkania jest Arsenal, choć kurs na wygraną Kanonierów nie jest wcale niski. Wskazuje to, że bukmacherzy nie wykluczają szans Brighton na osiągnięcie korzystnego rezultatu. Typ na wygraną gości to ok. 2.10, podczas gdy stawiając na Mewy, możemy spodziewać się linii rzędu 3.61.

Brighton Arsenal 3.60 3.60 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 grudnia 2022 07:46 .

Gdzie obejrzeć mecz Brighton – Arsenal? Mecz można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz online na platformie Viaplay. Kiedy jest mecz Brighton – Arsenal? Mecz został zaplanowany na sobotę 31 grudnia. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.