Borussia Dortmund – FC Barcelona, gdzie obejrzeć?

We wtorek poznamy pierwszych półfinalistów Ligi Mistrzów. Jedną nogą w najlepszej czwórce jest FC Barcelona, która w pierwszym meczu z Borussią Dortmund na własnym stadionie wygrała pewnie 4:0. Teraz w Dortmundzie będzie starała się dopełnić formalności. Niemniej jednak fani Dumy Katalonii mogą już myśleć o półfinałach, w których ich drużyna (w przypadku awansu) zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu Bayern Monachium – Inter Mediolan. Wtorkowe rewanżowe spotkanie będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online.

Borussia Dortmund – FC Barcelona, transmisja w TV

Rewanżowy półfinał pomiędzy Borussią Dortmund i FC Barceloną rozegrany zostanie we wtorek (15 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja w telewizji z tego spotkania będzie prowadzona na kanale CANAL+ Extra 1. Do skomentowania rywalizacji na Signal Iduna Park wyznaczeni zostali Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała.

Borussia Dortmund – FC Barcelona, transmisja online

Transmisja z wtorkowego spotkania naturalnie dostępna będzie również za pośrednictwem internetu. Spotkanie będzie można obejrzeć na platformie CANAL+ online, do której dostęp można uzyskać teraz na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z atrakcyjnej promocji Fortuny, w której do odebrania jest voucher na dostęp do pakietu Super Sport, gwarantującego transmisje ze wszystkich meczów Ligi Mistrzów. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.20.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 130. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Powyższa promocja to tylko jedna z opcji na uzyskanie dostępu do transmisji online z meczów Ligi Mistrzów. Pakiet Super Sport w serwisie streamingowym CANAL+ można wykupić także samodzielnie. Koszt w tym wypadku to 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Borussia Dortmund – FC Barcelona, oferty na mecz

400 zł za celny strzał Lewandowskiego lub 199 zł za wytypowanie zwycięzcy – między innymi takie oferty przygotowali bukmacherzy na wtorkowe spotkanie. Prezentujemy poniżej najciekawsze wraz z informacją, jaki kod należy podczas podczas rejestracji, aby z nich skorzystać.

Borussia Dortmund – FC Barcelona, sonda

Jak zakończy się rewanżowy mecz w Dortmundzie? wygraną Borussii

remisem

wygraną Barcelony wygraną Borussii

remisem

wygraną Barcelony 0 Votes

Borussia Dortmund – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

FC Barcelona w rewanżu będzie starała się zrobić drugi krok w kierunku awansu do półfinału. Według bukmacherów jest wyraźnym faworytem tego meczu w Dortmundzie. Poniżej prezentujemy aktualne kursy na to spotkanie.

Borussia Dortmund FC Barcelona 3.70 4.20 1.88 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 kwietnia 2025 10:53 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Borussia Dortmund – FC Barcelona? Mecz Borussia Dortmund – FC Barcelona będzie transmitowany na kanale CANAL+ Extra 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – FC Barcelona? Mecz Borussia Dortmund – FC Barcelona rozegrany zostanie we wtorek (15 kwietnia) o godzinie 21:00.

