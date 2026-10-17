Bologna – Inter Mediolan: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (17.10.2026)

Bologna zagra z Interem Mediolan w meczu siódmej kolejki Serie A. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 17 października 2026 roku o godzinie 18:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Bologna – Inter Mediolan: gdzie oglądać?

Bologna podejmie Inter Mediolan w starciu, w którym obie drużyny mają sporo do udowodnienia. Goście chcą utrzymać wysoką pozycję w tabeli Serie A i potwierdzić mistrzowskie aspiracje, natomiast gospodarze będą szukać punktów, które pozwolą im poprawić swoją sytuację. Atut własnego stadionu może mieć dla Bologni duże znaczenie w konfrontacji z jednym z najmocniejszych zespołów ligi.

Bolończycy przystąpią do spotkania po pierwszym ligowym zwycięstwie w sezonie. W poprzedniej kolejce pokonali na wyjeździe Lecce 2:1, dzięki czemu mają na koncie pięć punktów. Inter zgromadził 16 oczek w sześciu meczach i pozostaje niepokonany w Serie A. Mediolańczycy będą jednak chcieli zareagować na niedawną porażkę 3:4 z Club Brugge w Lidze Mistrzów.

Bologna – Inter Mediolan: transmisja TV

Transmisję telewizyjną meczu Bologna – Inter Mediolan przeprowadzi stacja Eleven Sports 2. Dzięki temu kibice będą mogli śledzić na żywo rywalizację zespołu walczącego o poprawę swojej pozycji w tabeli z niepokonanym dotąd ligowym liderem.

Bologna – Inter Mediolan: transmisja online

Transmisja online na żywo spotkania Bologna – Inter Mediolan będzie dostępna w usłudze streamingowej Polsat Box Go. Transmisję za darmo oferuje natomiast Superbet – aby oglądać mecz na stronie lub w aplikacji bukmachera wystarczy zarejestrować konto. Dodatkowo rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL można uzyskać m.in. darmowy zakład 20 zł w aplikacji.

Bologna – Inter Mediolan: sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bologny

wygrana Interu

remisem wygraną Bologny

wygrana Interu

remisem 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Bologna – Inter Mediolan? Transmisja ze spotkania Bologna – Inter Mediolan zostanie przeprowadzona w telewizji na antenie Eleven Sports 2 oraz w internecie w usłudze streamingowej Polsat Box Go i Superbet TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Bologna – Inter Mediolan? Mecz Bologna – Inter Mediolan odbędzie się w sobotę, 17 października 2026 roku o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.