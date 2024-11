AS Roma – Bologna FC: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (10.11.2024)

Orange Pics BV/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

AS Roma – Bologna FC: Gdzie oglądać?

To będzie jedno z ciekawszych spotkań ligi włoskiej w ten weekend. Z pewnością to zespół gości jest faworytem tego starcia, ale gospodarze zawsze są groźni, choć w tym sezonie radzą sobie oni bardzo, ale to bardzo przeciętnie, a nawet słabo. Niemniej mecz na Stadio Olimpico w Rzymie może być bardzo dobrym wyborem na ten dzień.

AS Roma – Bologna FC: transmisja TV

Mecz będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 1. Początek rywalizacji już o godzinie 15:00 w niedzielę 10 listopada 2024 roku.

AS Roma – Bologna FC: stream online

W internecie mecz ten będzie można obejrzeć na elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

AS Roma – Bologna FC: kto wygra?

Kiedy odbędzie się mecz AS Roma – Bologna FC? Mecz odbędzie się w niedzielę 10 listopada 2024 roku o godzinie 15:00. Gdzie obejrzeć mecz AS Roma – Bologna FC? Mecz będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1 oraz elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

