fot. PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal – PSV: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Londyńczycy w czwartkowy wieczór rozegrają zaległe spotkanie w ramach drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Europy z przedstawicielem Eredivisie. Kanonierzy są w tym starciu zdecydowanym faworytem. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję w TV i online z meczu Arsenal – PSV.

Arsenal – PSV, gdzie oglądać

Obie ekipy przewodzą w tabeli grupy A fazy grupowej Ligi Europy. Dzieli je różnica zaledwie dwóch punktów. Arsenal jest liderem z dziewięcioma punktami. Dwa oczka mniej ma PSV Eindhoven.

Podopieczni Mikela Artety moga pochwalić się passą siedmiu z rzędu zwycięstw. W trakcie minionego weekendu Arsenal pokonał Leeds (1:0) w Premier League. Tymczasem holenderski team może pochwalić się czterema kolejnymi zwycięstwami.

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Arsenal – PSV, transmisja na żywo w TV

Środowe starcie w ramach Ligi Europy nie będzie dostępne w telewizji. Transmisja ze spotkania Arsenal – PSV będzie dostępna tylko online.

Arsenal – PSV, transmisja online

Spotkanie będzie do obejrzenia na platformie streamingowej Viaplay. By uzyskać dostęp do transmisji, wejdź na stronę Viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament. Mecz Arsenal – PSV zacznie się o 19:00.

Arsenal – PSV, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta widzą gospodarzy. Kurs na ewentualną wiktorię Kanonierów oscyluje w granicach 2,05.

Arsenal Tottenham 2.05 3.80 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2022 13:26 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin