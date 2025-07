W finale Euro 2025 dojdzie do pojedynku reprezentacji Anglii i Hiszpanii. Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (27 lipca) o godzinie 18:00. Z meczu dostępna będzie transmisja w TV i online.

dpa picture alliance/Alamy Na zdjęciu: Piłkarki reprezentacji Hiszpanii

Anglia – Hiszpania: gdzie obejrzeć?

W niedzielę rozstrzygnięta zostanie rywalizacja w Euro 2025 kobiet. W finałowym meczu zmierzą się reprezentacje Anglii i Hiszpanii. Angielki bronią zdobytego trzy lata temu tytułu, natomiast Hiszpanki liczą nia historyczny triumf w finałach mistrzostw Europy. I to właśnie one przystąpią do finałowego pojedynki w roli faworytek. Transmisja z tego meczu dostępna będzie zarówno w TV, jak i drogą internetową.

Anglia – Hiszpania: transmisja w TV

Finał Euro 2025 pomiędzy reprezentacjami Anglii i Hiszpanii rozegrany zostanie w niedzielę (27 lipca) o godzinie 18:00. Transmisja „na żywo” w TV będzie dostępna na kanale TVP Sport.

Anglia – Hiszpania: transmisja online

Finałowe spotkanie można obejrzeć także drogą internetową. Transmisja będzie prowadzona na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Anglia – Hiszpania: kto wygra?

Kiedy odbędzie się mecz Anglia – Hiszpania? Spotkanie Anglia – Hiszpania rozegrane zostanie w niedzielę (27 lipca) o godzinie 18:00. Gdzie obejrzeć mecz Anglia – Hiszpania? Mecz Anglia – Hiszpania będzie transmitowany na kanale TVP Sport.

