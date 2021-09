17 meczów w tygodniu. Plan transmisji w TV (7 – 8 września)

Wóz do transmisji 4K/UHD HDR

Wciąż trwa przerwa reprezentacyjna. W najbliższym tygodniu w eliminacjach Mistrzostw Świata w Katarze zmierzymy się z Anglią. Oprócz kwalifikacji do mundialu będziemy mogli także obejrzeć mecz naszej młodzieżowej kadry.

W tym tygodniu mecze odbywać się będą tylko we wtorek i środę. 7 września oprócz kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Katarze swój mecz zagra Polska U21. Jej rywalem w drodze do Mistrzostw Europy będzie młodzieżowa reprezentacja Izraelu. Tego dnia o grać będą między innymi Holendrzy, Turcy, Chorwaci, Francuzi czy też Duńczycy.

Polscy kibice z niecierpliwością czekają na środę. O 20:45 reprezentacja Polski zagra na Stadionie Narodowym z Anglią. Równolegle mecze będą rozgrywać Niemcy, Włosi, Belgowie, Hiszpanie i parę innych krajów.

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, wtorek 7 września 2021

18:00 Azerbejdżan – Portugalia (Polsat Sport News)

20:00 Polska U21 – Izrael U21 (TVP Sport)

20:45 Holandia – Turcja (Polsat Sport News)

20:45 Chorwacja – Słowenia (Polsat Sport Premium 1)

20:45 Irlandia – Serbia (Polsat Sport Premium 2)

20:45 Francja – Finlandia (Polsat Sport Premium 3)

20:45 Dania – Izrael (Polsat Sport Premium 4)

20:45 Austria – Szkocja (Polsat Sport Premium 5)

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, środa 8 września 2021

18:00 Armenia – Liechtenstein (Polsat Sport Extra)

20:45 Albania – San Marino (Polsat Sport News)

20:45 Islandia – Niemcy (Polsat Sport Extra)

20:45 Polska – Anglia (TVP 1, TVP Sport, Polsat Sport Premium 1)

20:45 Włochy – Litwa (Polsat Sport Premium 2)

20:45 Węgry – Andora (Polsat Sport Premium 3)

20:45 Białoruś – Belgia (Polsat Sport Premium 4)

20:45 Kosowo – Hiszpania (Polsat Sport Premium 5)

20:45 Czechy – Ukraina (Polsat Sport Premium 6)