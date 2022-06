fot. PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew Łódź w nowym sezonie PKO Ekstraklasy będzie jednym z trzech beniaminków. Przedstawiciele władz klubu nawet w rozmowie w jednym z “Poranków z Goal.pl” na platformie YouTube dali do zrozumienia, że celem postawionym przed drużyną będzie spokojne utrzymanie. W tym celu czynione są prace nad wzmocnieniami. Dziennikarz Jerzy Chwałek przekazał, że szeregi łodzian wkrótce zasili Jordi Sanchez Ribas.

Widzew Łódź jak na razie ogłosił cztery transfery przed startem nowej kampanii. Szeregi beniaminka PKO Ekstraklasy wzmocnili: Bożidar Czorbadżijski, Juljan Shehu, Serafin Szota i Mateusz Żyro. Wkrótce natomiast Widzew ma ogłosić transakcje związaną z pozyskaniem nowego napastnika.

Szeregi łodzian według informacji dziennikarza Jerzego Chwałka ma wzmocnić Jordi Sanchez Ribas. 27-latek w ostatniej kampanii bronił barw Albacete. Rozegrał łącznie 29 meczów, notując w nich osiem trafień i dwie asysty. Jeśli transakcja z udziałem piłkarza dojdzie do skutku, to jego rywalem do gry w ataku będzie Mattia Montini.

Hiszpański napastnik Jordi Sanchez Ribas zostanie nowym piłkarzem @RTS_Widzew_Lodz ⚽💥ostatnio grał w Albacete — Jerzy Chwałek (@Jerzy2014) June 30, 2022

Widzew nową kampanię zacznie 17 lipca od wyjazdowego starcia z Pogonią Szczecin. Z kolei pierwszy mecz w roli gospodarza podopieczni Janusza Niedźwiedzia rozegrają dopiero 30 lipca z Lechią Gdańsk.

Łodzianie przed startem nowej kampanii rozegrali mecze kontrolne z Lechem Poznań i GKS-em Tychy. Z mistrzami Polski piłkarze Widzewa wygrali (2:1). Tymczasem w starciu z ekipą Dominika Nowaka miał miejsce remis (1:1).

