Lech Poznań liczy na duży transfer. Zawodnik Feyenoordu wzmocni Kolejorza

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Walemark zostanie nowym zawodnikiem Lecha Poznań

Lech Poznań znakomicie rozpoczął nowy sezon PKO Ekstraklasy. Kolejorz po sześciu rozegranych spotkaniach jest na szczycie tabeli z dorobkiem trzynastu oczek. W niedzielę podopieczni Nielsa Frederiksena pewnie ograli Pogoń Szczecin 2:0 po golach Sousy oraz Gholizadeha. Mimo wysokiej formy, Lech planuje kolejne wzmocnienia, by w obecnej kampanii powalczyć o najwyższe cele. Po cichu, wszyscy w Wielkopolsce liczą na mistrzostwo Polski.

Podczas niedzielnego meczu Lech – Pogoń na trybunach przy Bułgarskiej pojawił się Patrik Walemark. Obecnością zawodnika Feyenoordu Rotterdam pochwalił się Kolejorz w mediach społecznościowych. Tymczasem, jak dowiedział się Damian Smyk z Goal.pl, Szwed w poniedziałek ma przejść testy medyczne przed transferem.

Dziękujemy wszystkim za obecność i za doping 😉🔵⚪️ pic.twitter.com/ff0WMQdUDU — Lech Poznań (@LechPoznan) August 25, 2024

Walemark do Eredivisie trafił w styczniu w 2022 roku, gdy do Feyenoordu przeniósł się ze szwedzkiego Hacken, w którego barwach rozegrał 36 spotkań notując trzy gole i trzy asysty. Napastnik zazwyczaj był jednak tylko rezerwowym, dlatego poprzednią kampanię spędził na wypożyczeniu w Heerenveen, gdzie wystąpił w 24 meczach holenderskiej ekstraklasy, a jego bilans to trzy gole i cztery asysty. Obecnie jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 2,5 miliona euro.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, istnieje szansa, że Walemark zadebiutuje w Lechu Poznań już w następnej kolejce PKO Ekstraklasy, gdy Kolejorz zmierzy się na wyjeździe ze Stalą Mielec.

Zobacz również: Chiesa znów pominięty przez Mottę. Transfer do giganta coraz bliżej