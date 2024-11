Vinicius może opuścić Real Madryt. Gigant oferuje 250 mln euro

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

PSG chce pozyskać Viniciusa

Paris Saint-Germain złożyło ofertę w wysokości aż 250 milionów euro za brazylijskiego skrzydłowego Realu Madryt, Viniciusa Juniora. Francuzi chcieliby pozyskać jedną z największych gwiazd światowego futbolu do swojej drużyny.

Vinicius Jr. od czasu przybycia do Realu w 2018 roku stał się jednym z kluczowych graczy w ataku Los Blancos. Szybkość, umiejętność dryblingu i skuteczność sprawiły, że stał się rozpoznawalną postacią. Uwagę największych klubów w Europie przyciągnęły jego wyjątkowe występy, zwłaszcza w kluczowych meczach m.in. w Lidze Mistrzów.

PSG poszukuje zawodnika klasy Brazylijczyka, by wzmocnić linię ataku. Ich zdaniem Vinicius może okazać się kluczowym elementem, który mógłby zrobić różnicę w walce o wygranie Ligi Mistrzów. Po odejściu Kyliana Mbappe PSG uważa, że pozyskanie 24-latka mogłoby być dobry krokiem w kierunku zdobycia upragnionej Ligi Mistrzów oraz zdominowania Ligue 1.

Dla Paryżań Vinicius Jr. mógłby być istotnym wzmocnieniem ofensywy, zapewniając drużynie gole, dzięki szybkości i świetnym dryblingom. Real Madryt nie chce go sprzedawać, jednak oferta 250 milionów euro mogłaby skłonić ich do rozważenia transferu. Umożliwiłoby to Królewskim wzmocnienie składu innymi zawodnikami.

Vinicius w obecnym sezonie wystąpił w 17 meczach, zdobywając 12 bramek i 7 asyst.

