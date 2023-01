PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus i Ołeksandr Zinczenko

Pep Guardiola ujawnił dlaczego Gabriel Jezus i Ołeksandr Zinczenko zeszłego lata zamienili Manchester City na Arsenal. ponieważ. Obaj zawodnicy chcieli opuścić Etihad, dlatego klub nie zamierzał ich zatrzymywać.

Gabriel Jesus i Ołeksandr Zinczenko w lecie zamienili City na Arsenal

Pep Guardiola wypowiedział się na temat tych transferów

Hiszpan rozumie decyzję swoich byłych podopiecznych

“Nie mogli zostać zmuszeni, by zostać”

Gabriel Jezus i Ołeksandr Zinczenko w letnim okienku transferowym dołączyli do Arsenalu, gdzie współpracują z Mikelem Artetą, byłym asystentem Guardioli w City. Na konferencji prasowej Hiszpan został zapytany o to, czy żałuje, że pozwolił tej dwójce na odejście. – Kiedy chcą odejść, nie mogą zostać zmuszeni, by zostać – powiedział trener Obywateli. – Życzę im wszystkiego najlepszego. Są fantastycznymi osobami i bardzo nam pomogli. Nigdy nie wpływam bezpośrednio na pożegnanie zawodnika z moją drużyną. Jeżeli ktoś się z nami rozstaje, to za tę decyzję odpowiada on sam i klub – kontynuował Guardiola.

Erling Haaland i Julian Alvarez przyszli w lecie, co utrudniło sytuację Gabriela Jesusa. To normalne, że odszedł. To była dobra okazja. To był świetny interes dla naszego klubu – dodał Hiszpan. Nie jesteśmy w pozycji, w której aktualnie jesteśmy, dlatego że nie mamy Ołeksa i Gabriela – zakończył szkoleniowiec City.