Środa dniem Moraty w Milanie. Transfer na finiszu

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Morata

Morata zostanie nowym zawodnikiem AC Milan

AC Milan jest na ostatniej prostej do zakontraktowania Alvaro Moraty. Rossoneri uruchomili całą machinę biurokratyczną, aby pozyskać napastnika, który niedawno zdobył tytuł mistrza Europy. Morata ma podpisać czteroletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok, na mocy którego zarobi około 5 milionów euro plus bonusy rocznie. To ważny krok dla Milanu, a sam zawodnik został osobiście wybrany i przekonany do transferu przez Zlatana Ibrahimovica.

W środę Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada i Zlatan Ibrahimovic udadzą się do Madrytu, aby sfinalizować transfer Alvaro Moraty. Operacja ta jest realizowana dzięki pracy pośrednika i agenta FIFA, Beppe Bozzo. “Calciomercato” potwierdza, że nie prowadzono żadnych negocjacji z Atletico Madryt – klub został jedynie poinformowany o zapłacie klauzuli wykupu w wysokości 13 milionów euro, która zostanie zrealizowana jutro rano.

Przed Milanem intensywne godziny, które będą kluczowe dla zakończenia tego zręcznie prowadzonego transferu. Gdy tylko 13 milionów euro wpłynie na konto Atletico Madryt, Alvaro Morata rozpocznie badania lekarskie w Madrycie pod nadzorem zarządu Milanu. Następnego dnia wyjedzie na zasłużone wakacje z rodziną, a do Mediolanu wróci w sierpniu gotowy do rozpoczęcia swojej trzeciej przygody we Włoszech, tym razem w barwach Milanu.

Morata przybędzie do Włoch w pierwszym tygodniu sierpnia, gdy reszta drużyny wróci z tournee po Stanach Zjednoczonych. Jego debiut w koszulce Milanu na San Siro jest planowany, o ile nie pojawią się żadne komplikacje, na 13 sierpnia podczas Trofeo Berlusconi przeciwko Monzie.

