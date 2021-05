Siedmiu graczy Arsenalu walczy o swoją przyszłość

Arsenal spisuje się w tym sezonie poniżej oczekiwań i być może nie zakwalifikuje się do europejskich pucharów. Według The Sun w letnim oknie transferowym drużynę może opuścić kilku zawodników, którzy jeszcze walczą o swoją przyszłość na Emirates Stadium.

Czas pożegnań na Emirates Stadium

Arsenal w pierwszym, chociaż niepełnym sezonie pracy Mikela Artety, zajął ósme miejsce w Premier League. Przepustkę na arenę międzynarodową uzyskał dzięki pokonaniu 2:1 Chelsea w finale Pucharu Anglii. Kanonierzy w kampanii 2020/2021 nie prezentują poziomu, którego oczekują fani i sztab szkoleniowy. Miejsce numer 11 w ligowej tabeli to powód zastanowienia się nad funkcjonowaniem zespołu w obecnym składzie personalnym. Emirates Stadium może opuścić siedmiu zawodników.

The Sun w siedmioosobowym zestawieniu umieściło trzech defensorów i nie ma w tym nic zaskakującego. Gra obronna Arsenalu pozostawia bowiem wiele do życzenia. Latem z klubem może pożegnać się David Luiz. Brazylijczyk od początku sezonu rozegrał łącznie 29 spotkań, strzelił dwa gole i zobaczył jedną czerwoną kartkę. Jego umowa wygasa w czerwcu tego roku i prawdopodobnie nie zostanie przedłużona. Rzadziej występował Calum Chamber (15 potyczek i jedna zdobyta bramka). Trzeci obrońca to przebywający na wypożyczeniu w OGC Nice William Saliba. Francuz zbiera dobre recenzje w ojczyźnie, ale dotychczas Arteta nie widział go w swoich planach. Latem może wrócić do Londynu, albo Arsenal wykorzysta okazję i sprzeda 20-latka.

Najlepszy strzelec opuści Arsenal?

Następna dwójka graczy umieszczona w zestawieniu The Sun to Mohamed Elneny i Ainsley Maitland-Niles. Egipcjan ma rozegrane ponad 2000 minut, ale klub może chcieć zastąpić go zawodnikiem z akademii. Natomiast Anglik został wypożyczony zimą do West Bromu, gdzie jest podstawowym piłkarzem. Ma szansę na powrót do Arsenalu i rywalizację o pierwszy skład, ale może zostać sprzedany.

Najwięcej wątpliwości budzi Alexandre Lacazette. Francuz uzbierał 13 bramek, ale pozostał mu tylko rok kontraktu. Dłuższą umowę ma Pierre-Emerick Aubameyang i to on może być podstawowym napastnikiem Kanonierów. Szans na regularne występy nie otrzymuje Eddie Nketiah. 21-latek to jeden z kandydatów do opuszczenia Emirates Stadium w poszukiwaniu regularnych występów.

W niedzielne popołudnie Arsenal zagra na St. James’ Park z Newcastle. Tutaj przeczytacie naszą zapowiedź, tej potyczki.