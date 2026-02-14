Salah wystawiony na sprzedaż! Dwa kluby gotowe pozyskać gwiazdę Liverpoolu

Liverpool wystawił Salaha na sprzedaż. Saudyjczycy ruszyli do akcji
Liverpool i Mohamed Salah to rozdział, który wielkimi krokami zbliża się do końca. Pierwsze oznaki o rozłamie pomiędzy obiema stronami pojawiły się jeszcze w poprzednim sezonie. Wtedy w mediach trwała dyskusja dotycząca przyszłości Egipcjanina. Jego kontrakt wygasał, a negocjacje w sprawie nowej umowy ciągnęły się w nieskończoność. Ostatecznie podpisali porozumienie o kolejne dwa lata.
Kolejny kluczowy moment nastąpił bezpośrednio przed wyjazdem na Puchar Narodów Afryki. Na pewien czas Salah został odsunięty od treningów z pierwszym zespołem. Choć po kilku dniach wrócił, to relacje z Arne Slotem i tak pozostawiają wiele do życzenia.
Według najnowszych informacji, jakie przekazał Football Insider, wynika, że Salah nie ma przyszłości na Anfield Road. Liverpool miał podjąć decyzję o umieszczeniu go na liście transferowej. The Reds chcą uniknąć sytuacji, gdy zawodnik odejdzie za darmo latem 2027 roku. Póki jest jeszcze wart duże pieniądze, 20-krotni mistrzowie Anglii chcą to wykorzystać i zarobić na nim ile się da.
Serwis winwin.com dodaje, że Salah prawdopodobnie trafi do Arabii Saudyjskiej. O piłkarza zabiegają dwa kluby z Saudi Pro League. W gronie faworytów wymienia się Al-Ittihad. Do gry włączył się także Al-Qadsiah, którego trenerem jest Brendan Rodgers.