Salah wystawiony na sprzedaż! Dwa kluby gotowe pozyskać gwiazdę Liverpoolu

Liverpool jest przygotowany na sprzedaż Mohameda Salaha po zakończeniu sezonu - twierdzi Football Insider. Z kolei serwis winwin.com dodaje, że Egipcjaninem zainteresowane są takie kluby jak Al-Ittihad oraz Al-Qadsiah.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool wystawił Salaha na sprzedaż. Saudyjczycy ruszyli do akcji

Liverpool i Mohamed Salah to rozdział, który wielkimi krokami zbliża się do końca. Pierwsze oznaki o rozłamie pomiędzy obiema stronami pojawiły się jeszcze w poprzednim sezonie. Wtedy w mediach trwała dyskusja dotycząca przyszłości Egipcjanina. Jego kontrakt wygasał, a negocjacje w sprawie nowej umowy ciągnęły się w nieskończoność. Ostatecznie podpisali porozumienie o kolejne dwa lata.

Kolejny kluczowy moment nastąpił bezpośrednio przed wyjazdem na Puchar Narodów Afryki. Na pewien czas Salah został odsunięty od treningów z pierwszym zespołem. Choć po kilku dniach wrócił, to relacje z Arne Slotem i tak pozostawiają wiele do życzenia.

Według najnowszych informacji, jakie przekazał Football Insider, wynika, że Salah nie ma przyszłości na Anfield Road. Liverpool miał podjąć decyzję o umieszczeniu go na liście transferowej. The Reds chcą uniknąć sytuacji, gdy zawodnik odejdzie za darmo latem 2027 roku. Póki jest jeszcze wart duże pieniądze, 20-krotni mistrzowie Anglii chcą to wykorzystać i zarobić na nim ile się da.

Serwis winwin.com dodaje, że Salah prawdopodobnie trafi do Arabii Saudyjskiej. O piłkarza zabiegają dwa kluby z Saudi Pro League. W gronie faworytów wymienia się Al-Ittihad. Do gry włączył się także Al-Qadsiah, którego trenerem jest Brendan Rodgers.