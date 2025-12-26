Real przygotował plan, jeśli Vinicius odejdzie. Perez idzie na całość

Vinicius Junior może opuścić Real Madryt w najbliższej przyszłości. Gdyby tak się stało, pieniądze ze sprzedaży Brazylijczyka zostaną zainwestowane w innego piłkarza. Florentino Perez chce ściągnąć w jego miejsce Erlinga Haalanda.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Haaland za Viniciusa w Realu! Perez chce zbudować duet marzeń

Vinicius Junior to postać, która wywołuje mieszane uczucia nawet wśród fanów Realu Madryt. Aktualnie jednym z najważniejszych tematów w Hiszpanii jest jego przyszłość w klubie. Kontrakt z Los Blancos obowiązuje go do czerwca 2027 roku i wciąż nie został przedłużony. Negocjacje trwają od miesięcy, ale żadna ze stron nie chce zmienić swoich żądań. Kością niezgody są kwestie finansowe.

Wobec tego przyszłość 25-latka stoi pod znakiem zapytania. Od dłuższego czasu łączy się go z innymi klubami. Najwięcej mówi się o Arabii Saudyjskiej, która marzy o podpisaniu kontraktu z reprezentantem Brazylii. Przez moment pisano również o PSG, ale transfer zablokował Luis Enrique. Real jest przygotowany na ewentualne odejście Viniciusa, ponieważ Florentino Perez określił ambitny plan.

Z doniesień serwisu Don Balon wynika, że pieniądze ze sprzedaży Viniciusa zostaną przeznaczone na innego zawodnika. Głównym celem transferowym ma być Erling Haaland, czyli gwiazda Manchesteru City. Założeniem prezydenta Królewskich jest stworzenie duetu marzeń z Kylianem Mbappe. Wtedy Francuz miałby wrócić na lewe skrzydło, gdzie czuje się najlepiej, a Norweg zostałby nową „dziewiątką”.

Real wierzy, że będzie w stanie przekonać napastnika do transferu. Między innymi dlatego, że w przeszłości Haaland nieraz sygnalizował chęć gry na Bernabeu. Warto dodać, że w jego kontrakcie z Man City za jakiś czas aktywna będzie klauzula odstępnego.