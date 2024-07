Real Madryt oraz Bayern Monachium monitorują sytuację Adama Whartona. 20-letni pomocnik nie myśli jednak o odejściu z Crystal Palace - donosi brytyjski dziennik The Sun.

Źródło: The Sun

Źródło: The Sun

Sebo47 / Alamy Na zdjęciu: Adam Wharton

Adam Wharton przykuł uwagę europejskich gigantów

Adam Wharton uchodzi za jeden z największych talentów angielskiej piłki w ostatnich latach. Nikogo nie dziwi więc fakt, że o defensywnego pomocnika zabiegają europejscy giganci. Sytuację 20-latka już od jakiegoś czasu bacznie monitoruje Manchester City, a teraz młodzieniec zwrócił uwagę kolejnych potentatów.

Jak czytamy w brytyjskim dzienniku “The Sun”, zainteresowanie Adamem Whartonem wykazują również Real Madryt oraz Bayern Monachium. Hiszpańscy i niemieccy skauci w ostatnim czasie mieli obserwować tego zawodnika z wysokości trybun. Sam piłkarz na razie nie myśli jednak o zmianie barw klubowych i mimo wszystko planuje zostać w Crystal Palace na następny sezon.

Jednokrotny reprezentant Anglii w barwach zespołu popularnych Orłów z powodzeniem występuje od lutego tego roku, kiedy przeniósł się na Selhurst Park za ponad 21 milionów euro z Blackburn Rovers. Perspektywiczny pomocnik z miejsca stał się bardzo ważnym graczem drużyny prowadzonej przez Olivera Glasnera.

Adam Wharton w koszulce Crystal Palace do tej pory rozegrał 16 meczów i zaliczył 3 asysty. To zaowocowało powołaniem do kadry narodowej i debiutem w ekipie Synów Albionu.

Dwudziestolatek zdaje sobie sprawę, że w londyńskim klubie ma idealne warunki do dalszego rozwoju i póki co nie chce rzucać się na głęboką wodę, dołączając do jednego z gigantów.