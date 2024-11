Real zaskoczy w sprawie transferów? Kibice mogą się wkurzyć

Real Madryt wydawało się, że styczniowe okno transferowe wykorzysta na wzmocnienia, mając na uwadze to, że w drużynie jest sporo kontuzji. Zaskakujące wieści przekazał AS.

Źródło: AS

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt w styczniu może nie być aktywny w sprawie transferów

Real Madryt jest aktualnie w bardzo trudnej sytuacji kadrowej. Trener Carlo Ancelotti ma na swojej liście kontuzjowanych graczy bardzo wielu zawodników. W tym gronie są: Dani Carvajal, Aurelien Tchouameni, Rodrygo Goes, Vinicius Junior czy Eduardo Camavinga. W związku z tym wydawać się mogło, że zimą władze Królewskich solidnie się wzmocnią. Zaskakujące informacje przekazał natomiast AS.

Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Źródło twierdzi, że w klubowych gabinetach Realu została podjęta decyzja, że w styczniu do klubu nie trafią nowi gracze. Może to dziwić, mając na uwadze to, że nie tylko drużyna z Madrytu jest zdziesiątkowana kontuzjami, ale też wielu graczy jak na przykład Kylian Mbappe, nie notuje wybitnych występów w swoim wykonaniu.

Ciekawe jest to, że madrycki klub tak naprawdę od 2019 roku utrzymuje strategię związanie z nie pozyskiwaniem nowych graczy w trakcie zimowego okna transferowego. Chce się w tym postanowieniu utrzymać. Mimo że zespół zmaga się z brakami na ławce rezerwowych. Jednocześnie zarząd klubu mocno liczy na to, że konkretni gracze wyleczą się na kolejną część sezonu.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę Real rozegra kolejne spotkanie ligowe. Na drodze Los Blancos stanie Getafe. Mecz odbędzie się o godzinie 16:15.

