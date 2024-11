Trent Alexander-Arnold to główny cel transferowy Realu Madryt. Przy okazji meczu Ligi Mistrzów dojdzie do spotkania przedstawicieli Królewskich oraz Liverpoolu. Anglik chce trafić na Santiago Bernabeu - informuje "Marca".

Liverpool sprzeda Alexandra-Arnolda zimą?

Real Madryt w pierwszej kolejności chce przebudować defensywę. Poważnych kontuzji nabawili się Dani Carvajal oraz Eder Militao, co tylko przyspiesza pewne działania. Głównym celem transferowym na prawą obronę jest Trent Alexander-Arnold, któremu Królewscy przyglądają się już od lat. Teraz nadarza się znakomita okazja, aby go sprowadzić, gdyż jego kontrakt z Liverpool wygasa wraz z końcem sezonu 2024/2025.

The Reds długo naciskali na Anglika, aby ten przedłużył umowę, lecz wszystkie oferty były konsekwentnie odrzucane. Zainteresowanie ze strony Realu sprawiło, że ten zdecydował się na przeprowadzkę na Santiago Bernabeu. Nie ulega wątpliwościom, że Alexander-Arnold wyląduje w stolicy Hiszpanii, natomiast wciąż nie wiemy, kiedy to nastąpi.

W ostatnich latach Real konsekwentnie pomijał zimowe okienko transferowe, nie decydując się na wzmocnienia. Obecnie sytuacja jest zgoła odmienna, gdyż kadra drużyny nie uchodzi za wystarczająco szeroką i jakościową. Istnieje możliwość, że Alexander-Arnold trafi do Realu już zimą. To korzystne rozwiązanie dla Liverpoolu, który na rozstaniu mógłby jeszcze cokolwiek zarobić.

W środę przy okazji meczu Ligi Mistrzów dojdzie do spotkania między przedstawicielami obu klubów. “Marca” zdradza, że tematem rozmów będzie ewentualny transfer Alexandra-Arnolda w styczniu. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, Królewscy pozyskają go dopiero po sezonie.