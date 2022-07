Pressfocus Na zdjęciu: Rafa Lopes

Legia Warszawa niemal jak co sezon w trakcie letniego okienka transferowego przeprowadza spore roszady w składzie. Wojskowi pożegnali się już z ośmioma zawodnikami, a dołączyć do nich może kolejny. Jak przekazał Sebastian Staszewski, do klubu wpłynęły dwie oferty za Rafę Lopesa.

Zarząd Legii planuje przeprowadzić wiele zmian personalnych w składzie zespołu

Klub opuściło latem już ośmiu zawodników

Dołączyć do nich może także Rafa Lopes – do klubu wpłynęły za niego dwie oferty

Egzotyczne kierunki otworzyły się przed Portugalczykiem

Legia Warszawa ma za sobą fatalny sezon, który uratowały nieco wyniki osiągane w rundzie wiosennej. Na przestrzeni całej kampanii 2021/22 klub prowadziło aż trzech różnych trenerów, a zimę Wojskowi spędzili w strefie spadkowej. Zarząd klubu postanowił, że aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłym sezonie, szatnia potrzebuje wielu zmian personalnych.

Zawodnikiem, który może opuścić latem klub jest Rafa Lopes. Portugalczyk w poprzednim sezonie rozegrał dla Legionistów aż 43 mecze i był jednym z istotniejszych piłkarzy wyjściowego składu. Dobra postawa 30-latka została dostrzeżona przez inne kluby, które postanowiły zainteresować się jego sytuacją. Sebasitan Staszewski przekazał we wtorek, że Legie otrzymała za napastnika dwie oferty. Złożyły je zgodnie z doniesieniami dziennikarza kluby z Cypru i Indii.

🆕Rafael Lopes może opuścić @LegiaWarszawa‼ Portugalczyk ma atrakcyjne oferty z Cypru oraz Indii i z którejś chciałby skorzystać (jego umowa wygasa za 6 miesięcy). Słyszę, że jeśli Legia otrzyma za 30-latka 💸, to prawdopodobnie da zielone światło na transfer. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) July 5, 2022

Biorąc pod uwagę, że kontrakt zawodnika ważny jest tylko do końca roku, jego odejście z Legii jest wysoce prawdopodobne. W stołecznej drużynie Rafa Lopes występuje od sierpnia 2020 roku. W tym czasie rozegrał on 68 spotkań, w których zanotował 12 trafień i pięć asyst. Zarząd klubu liczy na zarobienie na Portugalczyku przynajmniej kilkuset tysięcy złotych.