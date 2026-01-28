Pogoń Szczecin finalizuje transfer. Pomocnik bliski Serie A

Pogoń Szczecin zgodziła się na transfer Adriana Przyborka do Lazio Rzym. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl ujawnia, że Portowcy otrzymają za pomocnika 4,5 mln euro oraz ewentualne bonusy.

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Adrian Przyborek bliski transferu do Lazio Rzym

Pogoń Szczecin wzmacnia skład podczas zimowego okienka transferowego. Do drużyny Portowców dołączyli już Kellyn Acosta z Chicago Fire, Karol Angielski z AEK-u Larnaka oraz Attila Szalai, który trafił na zasadzie wypożyczenia z TSG Hoffenheim. Z zespołem pożegnał się natomiast Kacper Kostorz, który przeniósł się na wypożyczenie do Polonii Warszawa. Kolejnym nowym zawodnikiem ma być Fally Mayulu z Bristol City.

Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl ujawnił, że Adrian Przyborek wkrótce zostanie zawodnikiem Lazio Rzym. Pogoń osiągnęła już pełne porozumienie z włoskim klubem. 19-letni pomocnik w trwającym sezonie strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty w 19 spotkaniach.

Głośny transfer jest już tylko kwestią czasu. Przyborek ma kosztować Lazio 4,5 miliona euro. W umowie przewidziano także bonusy w wysokości 2,5 miliona euro oraz 20 proc. część od ewentualnej przyszłej sprzedaży zawodnika. Transfer pomocnika może zostać sfinalizowany już w czwartek. Wtedy Przyborek poleci do Włoch, gdzie przejdzie testy medyczne, a następnie podpisze kontrakt z rzymskim klubem.

Łącznie Przyborek w barwach Portowców strzelił pięć goli i zanotował 13 asyst w 83 potyczkach. 19-latek dołącza do obecnie dziewiątej ekipy Serie A. Włoski zespół ma wciąż szanse na grę w europejskich pucharach w kolejnej edycji.