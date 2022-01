PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Jak donoszą francuskie media, Paul Pogba chciałby powrócić do swojej ojczyzny. Tam tylko jeden zespół spełnia aspiracje pomocnika i mowa tu o Paris Saint-Germain. Wicemistrzowie Ligue 1 nie zapominają o zawodniku, a ponadto poszukują wzmocnienia drugiej linii.

Kontrakt Paula Pogby z Manchesterem United wygasa wraz z końcem nowego sezonu, a negocjacje utknęły w martwym punkcie

Według Le Parisien, 28-latek chciałby wrócić do ojczyzny. Już od jakiegoś czasu mówiło się o zainteresowaniu pomocnikiem w wykonaniu Paris Saint-Germain

Daleko od zawarcia porozumienia, ale zdecydowanie Pogby pomoże w dopięciu transakcji

Pogba chce wrócić do Francji, w grze jedynie Paris Saint-Germain

Przyszłość Paula Pogby stoi pod znakiem zapytania. Pewne wydaje się tylko jedno – Francuz nie pozostanie w Manchesterze United. Rozmowy pomocnika z Czerwonymi Diabłami utknęły w martwym punkcie, a kontrakt wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu.

Zawodnik nie mógł zdecydować się na wybór nowego pracodawcy. Zainteresowanie wyrażało wiele drużyn, choćby Real Madryt czy FC Barcelona, ale Le Parisien donosi, że 28-latek podjął wreszcie decyzję. Pogba chciałby wrócić do ojczyzny, by być bliżej swojej rodziny. We Francji tylko jeden zespół może zaspokoić ambicję mistrza świata. Mowa tu oczywiście o Paris Saint-Germain.

Taki ruch wydaje się ze wszech miar rozsądny. Wicemistrzowie Ligue 1 poszukują wzmocnienia drugiej linii, a ponadto chcieliby mieć w swoim składzie więcej Francuzów. Z pewnością byliby też w stanie spełnić wygórowane wymagania finansowe pomocnika.

Pogba rozegrał w tym sezonie dziewięć spotkań w Premier League. Zanotował w nich siedem asyst. Od 2 listopada pozostaje jednak poza grą z powodu kontuzji.

Czytaj więcej: Kluby Premier League zdominowały wydatki na transfery międzynarodowe w 2021 roku.

Aston Villa Manchester United 3.00 3.55 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15. stycznia 2022 17:02 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin