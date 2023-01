PressFocus Na zdjęciu: Bamba Dieng

Bamba Dieng w końcu zdoła zmienić klubowe barwy. Senegalczyk odchodzi z Olympique Marsylia i zostanie zawodnikiem Lorient. Mimo początkowych trudności, jakie przedstawiał ten ten transfer, stronom udało się dojść do porozumienia.

Bamba Dieng zmienia klubowe barwy w styczniowym okienku

Senegalczyk zamieni Olympique Marsylia na Lorient

22-latek będzie kosztował dziesięć milionów euro

Dieng odchodzi z OM

Bamba Dieng mógł opuścić Stade Velodrome już w lecie, jednak najpierw zmienił zdanie w kwestii przenosin do Leeds, a później nie przeszedł testów medycznych przed przeprowadzką do Nicei. W tym okienku transferowym Senegalczyk miał stać się częścią wymiany z Lorient, ale Terem Moffi, którego w swoich szeregach widziała Marsylia, nie wyraził zgody na przenosiny do OM.

𝗕𝗮𝗺𝗯𝗮 𝗗𝗶𝗲𝗻𝗴 𝗲𝘀𝘁 𝗟𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝘀 🧡 pic.twitter.com/fnzdMcqEzn — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 27, 2023

Na szczęście obie strony zdołały dojść do porozumienia i Bamba Dieng zamieni Stade Velodrome na Stade Yves Allainmat. Morszczuki zapłacą za niego łącznie dziesięć milionów euro. Tym samym będzie największy zakup w historii klubu – w tej chwili to miano dzierży Adrian Grbić, który kosztował dziewięć milionów.