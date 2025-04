To będzie nowy Mourinho w Rzymie? Nowy kandydat na trenera Romy

AS Roma pod dowództwem trenera Claudio Ranieriego złapała wiatr w żagle. Włoch to jednak opcja tymczasowa. Stołeczny klub szuka nowego szkoleniowca, a wieści podał Fichajes.net.

Xavi Hernandez znalazł się na celowniku AS Romy

AS Roma jest już od sześciu meczów bez porażki w Serie A. Ostatnio stołeczna ekipa wygrała między innymi z Interem Mediolan (1:0). Giallorossi jednocześnie wciąż mogą liczyć na miejsce premiowane grą w kolejnej edycji europejskich pucharów. W klubie jednocześnie trwają poszukiwania nowego szkoleniowca, a wieści przekazał Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że możliwym następcą Claudio Ranieriego w klubie z Rzymu może być Xavi Hernandez. Hiszpan od momentu, gdy rozstał się z FC Barcelona, pozostaje bez pracy. Tymczasem we włoskiej ekipie wierzą, że rozwiązanie z Xavim Hernandezem może się sprawdzić.

Jasne jest, że Hiszpan starannie podchodzi do rozważań na temat swoich planów na przyszłość, wiedząc, że tylko mądry krok może być krokiem do ustabilizowania swojej sytuacji na rynku, przekonuje Fichajes.net. Roma wydaje się interesującym projektem, który budzi duże emocje, co pokazała między innymi era w tym Jose Mourinho.

Aktualnie zespół z Rzymu plasuje się na szóstym miejscu w tabeli Serie A, legitymując się bilansem 60 punktów na koncie. Taki sam dorobek ma Bolognia, mogąca się jednak pochwalić lepszym bilansem goli. Roma do końca sezonu ma do rozegrania jeszcze tylko cztery mecze. W najbliższy weekend rzymianie zmierzą się na Stadio Olimpico z Fiorentiną. Spotkanie odbędzie się 4 maja o godzinie 18:00.

