Neymar osiągnął porozumienie. Wyjaśniła się jego przyszłość

Neymar prowadzi zaawansowane rozmowy z Santosem w sprawie przedłużenia kontraktu i strony osiągnęły już wstępne porozumienie - donosi stacja ESPN.

Media: Santos zatrzyma Neymara na dłużej

Po dramatycznym sezonie Santos ostatecznie utrzymał się w brazylijskiej ekstraklasie, mimo realnego widma spadku. Co więcej, zespół Biało-Czarnych wywalczył także awans do Copa Sudamericana, imponując formą w decydującej fazie rozgrywek. Duży udział miał w tym Neymar, który poświęcał się dla macierzystego klubu, grał mimo urazów i swoją postawą pomógł ukochanej drużynie pozostać w elicie.

Kontrakt 33-letniego pomocnika z obecnym pracodawcą obowiązuje jedynie do 31 grudnia 2025 roku, dlatego narastały spekulacje dotyczące jego przyszłości. W mediach mówiło się o powrocie do Europy lub transferze do Interu Miami.

Najpewniej gwiazdor zostanie jednak w Santosie, ponieważ według informacji stacji telewizyjnej „ESPN” strony osiągnęły już wstępne porozumienie w sprawie nowej, półrocznej umowy i finalizują zaawansowane rozmowy.

Neymar, który wciąż marzy o wyjeździe na przyszłoroczne mistrzostwa świata, w trakcie kariery reprezentował także Paris Saint-Germain oraz Barcelonę, będąc kluczową postacią obu zespołów. 128-krotny reprezentant Brazylii do swojej gabloty dołożył pięć mistrzostw Francji i dwa mistrzostwa Hiszpanii. Ponadto w kampanii 2014/15 triumfował z katalońskim klubem w Lidze Mistrzów, potwierdzając status czołowego piłkarza swojego pokolenia.