Napastnik Stuttgartu łączony z klubami z Anglii i Włoch

Nicolas Gonzalez według najnowszych informacji zamieszczonych na łamach The Athletic może niebawem zmienić klub. Argentyńczyk znajduje się na celowniku Juventusu FC i Tottenhamu Hotspur.

Nicolas Gonzalez to napastnik, który broni aktualnie barw VfB Stuttgart. Zawodnik w trakcie swojej kariery rozegrał pięć meczów w reprezentacji Argentyny, notując w nich dwa trafienia.

Obecny kontrakt piłkarza z przedstawicielem Bundesligi obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Niemniej realny scenariusz zakłada, że piłkarz zmieni klub. Wierząc medialnym doniesieniom, to Stuttgart oczekuje za swojego zawodnika mniej więcej 30 milionów euro.

22-latek w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 11 spotkaniach, notując w nich pięć trafień i dwie asysty. Lewonożny piłkarz dołączył do ekipy z Niemiec z Asociacion Atletica Argentinos Juniors.

Transfer zimą mało realny, jeśli już to dopiero latem

Na dzisiaj mało prawdopodobne jest, aby Gonzalez zmienił klub w trakcie trwającej sesji transferowej. Tym bardziej że niedawno piłkarz parafował nową umowę ze Stuttgartem. W umowie zawodnika nie została natomiast umieszczona klauzula odstępnego.

Argentyńczyk dołączył do niemieckiej ekipy w 2018 roku. Jak dotąd rozegrał szeregach Die Schwaben łącznie 73 mecze. Strzelił w nich 22 gole, notując również 10 asyst.

Realne jest z kolei to, że Gonzalez zmieni przynależność klubową latem. W grze o zawodnika mają być podobno kluby z Serie A i Premier League. Młody napastnik jest wymieniany jako jeden z kandydatów do gry w szeregach Juve lub The Spurs.