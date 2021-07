Młoda gwiazda Barcelony na radarze angielskich gigantów

Ilaix Moriba ponownie znalazł się na radarach Manchesteru City oraz Chelsea. Zawodnik został odesłany przez Barcelonę do juniorów, bo odrzucił propozycję przedłużenia umowy, a obie strony są dalekie od porozumienia.

Ilaix Moriba odrzucił propozycję przedłużenia umowy z Barceloną; uważa, że jest ona zdecydowanie zbyt niska

Klub w ramach kary zesłał go do drużyny juniorskiej, licząc, że to spowoduje zmianę decyzji piłkarza

Sytuacji przygląda się Manchester City oraz Chelsea, które chętnie sprowadziłyby perełkę La Masii

Ilaix Moriba na celowniku gigantów Premier League

Problem Barcelony z Ilaixem Moribą pogłębia się. 18-latek uznawany jest za jedną z największych perełek akademii. W zeszłym sezonie zdobył on uznanie Ronalda Koemana i przeskoczył w hierarchii takich graczy, jak Miralem Pjanić czy Riqui Puig. Blaugrana wiąże z zawodnikiem wielkie nadzieje, a w przeszłości złamała dla niego zasady dotyczące limitów płacowych dla młodzieżowych graczy. Moriba i jego agent są jednak świadomi swojej pozycji. Kontrakt pomocnika z Barceloną wygasa za rok, a ze względu na rzadkie połączenie techniki ze świetnymi warunkami fizycznymi sprawia, że interesuje się nim cała piłkarska Europa.

Blaugrana boryka się z wielkimi problemami finansowymi, dlatego też zaproponowano graczowi trzy miliony euro rocznie. Agent błyskawicznie odrzucił tę ofertę, za co Moriba został odesłany nawet nie do drużyny rezerwowej, ale juniorskiej. W Barcelonie spodziewali się, że to spowoduje zmianę decyzji, zwłaszcza, że 18-latek ma wszelkie predyspozycje, by w tym sezonie występować pod skrzydłami Ronalda Koemana. Póki co, jednak, stanowisko gracza się jednak nie zmieniło. Mało tego, zawodnikiem mocno zainteresowani są aktualni mistrzowie Anglii oraz zdobywcy Ligi Mistrzów.

Mówi się, że Manchester City może zaproponować Moribie dwukrotność oferty przedstawionej przez Barcelonę, czyli sześć milionów euro rocznie. Dla Chelsea taka kwota również nie jest zaporowa. Oba kluby chciały sprowadzić zawodnika już rok temu, ale ten zdecydował się wówczas odrzucić bardziej lukratywne oferty.

18-latek w zeszłym sezonie rozegrał czternaście spotkań na poziomie La Ligi. Zanotował w nich gola i trzy asysty. Portal Transfermarkt wycenia go na 25 milionów euro.