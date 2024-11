Marc Guehi jest czołowym stoperem w Premier League. Jak podaje The Sun, środkowy obrońca Crystal Palace może wrócić do Chelsea - donosi brytyjski dziennik The Sun.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Marc Guehi może wrócić do Chelsea

W ostatnich sezonach Marc Guehi wyrósł na czołowego stopera w Premier League. Środkowy obrońca imponuje formą w barwach Crystal Palace, co wzbudza zainteresowanie większych klubów. Dotychczas mierzący 182 centymetry stoper był łączony głównie z Liverpoolem, ale według mediów w grę wchodzi również inny kierunek. Jak poinformowała brytyjska gazeta “The Sun”, Chelsea może włączyć się do wyścigu o podpis rozchwytywanego defensora.

Zatem prawdopodobną opcją staje się powrót Marca Guehiego na Stamford Bridge. Przypomnijmy, że 22-krotny reprezentant Anglii jest wychowankiem Chelsea, jednak tak naprawdę nie otrzymał poważnej szansy w pierwszym zespole Niebieskich. 24-latek dwa razy był wypożyczany do Swansea City, aż w połowie 2021 roku definitywnie przeprowadził się do Crystal Palace, gdzie z powodzeniem występuje do dzisiaj. Wówczas Orły zapłaciły za niego niespełna 25 mln euro.

Teraz włodarze The Blues musieliby sięgnąć głęboko do kieszeni, żeby odzyskać swojego byłego zawodnika. Mimo że kontrakt cenionego obrońcy wygasa już 30 czerwca 2026 roku, to wydaje się, iż londyńczykom nie uda się sprowadzić stopera za mniej niż 50 mln euro. Dotychczasowy bilans Marca Guehiego w ekipie The Eagles wygląda następująco – 126 meczów, 7 bramek i 2 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia Anglika iworyjskiego pochodzenia na 45 mln euro.