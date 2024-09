Manchester City nie zgodzi się na transfer Rodriego do Realu Madryt. Przygotowuje się do złożenia gwiazdorowi rekordowej oferty - informuje "TuttomercatoWEB".

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland i Rodri

Rodri dostanie rekordową ofertę

Rodri w ostatnich latach stał się czołową postacią Manchesteru City. W minionym sezonie radził sobie doskonale, a do mistrzowskiego tytułu dołożył triumf na Euro 2024 z reprezentacją Hiszpanii. Defensywny pomocnik jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy świata i głównego faworyta obok Viniciusa Juniora do zdobycia Złotej Piłki. To wyjątkowy element układanki Pepa Guardioli, który pozwala mu wygrywać kolejne mecze i świętować trofea.

Dyspozycja Rodriego bardzo zainteresowała Real Madryt, który okrzyknął go celem transferowym na 2025 rok. Plan Królewskich jest niezwykle ambitny, bowiem zakłada wyjęcie z Manchesteru City absolutnej gwiazdy. Nieoficjalnie mówi się, że sam Hiszpan pewnego dnia chciałby zagrać na Santiago Bernabeu, ale Obywatele zrobią wszystko, aby wybić mu te myśli z głowy. Ani Guardiola, ani władze klubu nie są zainteresowani jego sprzedażą. Aby pokrzyżować plany Realu Madryt, szykują gwiazdorowi szaloną, rekordową ofertę nowego kontraktu.

Obecna umowa wygasa w 2027 roku. Manchester City chciałby związać się z Rodrim do 2030 roku. Jest w stanie zaoferować mu ponad 23 miliony euro rocznie, co uczyniłoby go najlepiej opłacanym piłkarzem w klubie i całej Premier League. Takich pieniędzy nie dostają nawet Kevin De Bruyne i Erling Haaland.

Rodri ma przed sobą kluczową decyzję. Jeśli zaakceptuje propozycję Manchesteru City, przyszły transfer do Realu Madryt stanie się niemożliwy. W przypadku niepowodzenia, Królewscy chcą w przyszłym roku postawić na innego defensywnego pomocnika.