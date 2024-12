Man Utd planuje transfery. Amorim poprosił o gwiazdę Barcelony

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Fermin Lopez na radarze Man Utd. To życzenie Rubena Amorima

Manchester United po raz kolejny nie notuje najlepszego sezonu, co przyczyniło się do zwolnienia Erika ten Haga. Holendra na ławce trenerskiej zastąpił Ruben Amorim, który jest postrzegany jako idealny kandydat do przywrócenia Czerwonych Diabłów na szczyt europejskiego futbolu. Początki Portugalczyka nie są aż tak obiecujące, jak wszyscy się spodziewali, ale mimo tego zarząd ufa 39-latkowi i jest gotowy zapewnić mu odpowiednie transfery.

Według najnowszych informacji, które opublikował El Nacional, Ruben Amorim złożył pierwszą prośbę w biurach włodarzy klubu z Old Trafford. Okazuje się, że Manchester United może niebawem złożyć ofertę za Fermina Lopeza z FC Barcelony.

Hiszpan udowodnił swoją jakość na wielkiej scenie, ale konkurencja w ekipie Dumy Katalonii ogranicza jego czas na boisku. W tej sytuacji niewykluczone, że sam 21-latek zdecyduje się na zmianę barw i właśnie to chciałyby wykorzystać Czerwone Diabły.

Mówi się, że cena za transfer Fermina Lopeza może oscylować w granicach 50 milionów euro. Joan Laporta odrzucił już ofertę Chelsea, która opiewała na 30 milionów euro, domagając się dwukrotnie wyższej kwoty. Prezydent Blaugrany doskonale wie, że klub nadal nie ma płynnej sytuacji finansowej i z tego powodu musi twardo negocjować w każdej możliwej sytuacji.