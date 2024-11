fot. QSP / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt zainteresowany Rodrim

Real Madryt ma zamiar latem przyszłego roku pozyskać nowego pomocnika. Sternicy Los Blancos chcą przede wszystkim wypełnić pustkę po Toni Kroosie. Ciekawe wieści na ten temat przekazał serwis piłkarski Defensa Central.

Źródło przekonuje, że klub z Madrytu ma plan, aby pozyskać Rodriego Hernandeza. Hiszpan aktualnie broni barw Manchesteru City. Tajemnicą poliszynela jest jednak tak, że władze Królewskich priorytetowo traktują plan związany ze sfinalizowaniem transakcji z udziałem piłkarz. W tym celu Real jest gotowy zainwestować 60 milionów euro. Taka suma miałaby zdaniem przedstawicieli Realu przekonać klub z Premier League do zgody na transakcję.

Jasne jest, że Rodri już od dłuższego czasu łączony jest z różnymi klubami. W każdym razie z wszystkich ekip to klub z Madrytu może mieć najwięcej argumentów, aby finalnie dopiąć transakcję do końca. Licząc nie tylko kwestie finansowe, ale także ciągłą chęć dominacji na świecie.

Rodri trafił do ekipy z Etihad Stadium w lipcu 2019 roku za 70 milionów euro. W tym sezonie na razie wystąpił w zaledwie trzech meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Spędził na boisku 156 minut, na co wpływ miały kłopoty zdrowotne zawodnika. Aktualny kontrakt zawodnika z Man City obowiązuje natomiast do końca czerwca 2027 roku.

