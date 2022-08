PressFocus Na zdjęciu: Hector Bellerin

Arsenal pracuje nad znalezieniem nowych klubów dla Ainsleya Maitlanda-Nilesa i Hectora Bellerina przed zamknięciem okna transferowego. Obaj nie znajdują się już w planach Kanaonierów, dlatego mają zielone światło do opuszczenia Emirates Stadium.

Arsenal chce sprzedać jeszcze dwóch graczy przed zamknięciem okienka transferowego

Maitland-Niles i Hector Bellerin są bliscy odejścia z klubu

Z Emirates Stadium pożegna się także Nocilas Pepe

Arsenal chce się pozbyć niechcianych graczy

Preferowanym celem Bellerina pozostaje Real Betis, w którym ostatni sezon spędził na wypożyczeniu, ale nadal nie ma porozumienia pomiędzy hiszpańskim klubem a Arsenalem.

Maitland-Niles został zaoferowany wielu klubom Premier League, przy czym Bournemouth i Southampton wyraziły największe zainteresowanie. Pomocnik jest w ostatnich 12 miesiącach swojego obecnego kontraktu w Arsenalu, ale klub ma możliwość przedłużenia go o kolejny rok.

Wiele wskazuje na to, że że Maitland-Niles może zostać wypożyczony tego lata, a za rok odejdzie jako wolny zawodnik. Negocjacje są w toku i obecnie trudno przewidzieć rozwój sytuacji, która może wyjaśnić się nawet ostatniego dnia okienka transferowego.

Tymczasem Nicolas Pepe udał się w czwartek do Nicei, aby przejść testy medyczne i sfinalizować przeprowadzkę do francuskiego klubu. Pepe ma nadzieję, że transfer zostanie zamknięty w ciągu najbliższych 48 godzin i będzie mógł zadebiutować w Nicei w niedzielę, kiedy jego nowy klub zmierzy się z Marsylią. Skrzydłowy, który kosztował Arsenal rekordową sumę 72 milionów funtów w 2019 roku, dołączy do Nice na zasadzie wypożyczenia na sezon bez opcji wykupu.

