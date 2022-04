Pressfocus Na zdjęciu: Leonardo

W Paryżu są dobrej myśli po spotkaniu prezydenta PSG, Nassera Al-Khelaifiego z rodziną Kyliana Mbappe w Doha. W związku z tym dyrektor sportowy nowo koronowanych mistrzów Francji, Leonardo zakomunikował władzom Realu Madryt, aby w kwestii transferu ich gwiazdy nie czuły się zbyt pewnie.

Matka Kyliana Mbappe miała dogadać się z władzami PSG ws. zarobków syna, a także praw do wizerunku

W niedługim czasie otoczenie Mbappe ma się spotkać również z emirem Kataru

Zdaniem dyrektora sportowego Leonardo, gwiazda PSG jest zdecydowana pozostać we Francji

Pomyślne rozmowy w Doha

Zdaniem ESPN, rozmowy w stolicy Kataru przebiegły pomyślnie i przedłużenie wygasającego 30 czerwca 2022 kontraktu przez Kyliana Mbappe jest bardzo prawdopodobne. Z prezydentem PSG rozmawiała matka piłkarza, Fayza Lamari, która negocjowała dwie kwestie: zarobki syna oraz prawa do wizerunku.

Jeśli chodzi o pierwszy aspekt umowy, to najnowsza (i zapewne również ostatnia) propozycja Les Parisiens to dwuletni kontrakt opiewający na 180 mln euro, z możliwością rozwiązania go po roku. To w zupełności powinno zadowolić finansowe oczekiwania mistrza świata 2018. 10-krotni mistrzowie Francji są również skłonni zapewnić 54-krotnemu reprezentantowi Trójkolorowych 100% praw do wizerunku, dzięki czemu sam będzie mógł dobierać sobie firmy, które będzie reprezentował.

ESPN informuje również, że już wkrótce może dojść do kolejnego spotkania. Tym razem z rodziną Mbappe spotka się sam emir Kataru.

W Parku Książąt wszyscy są więc dobrej myśli, w sprawie zatrzymania Mbappe. W związku z tym, dyrektor sportowy Leonardo wystosował po meczu z RC Lens, specjalny komunikat do władz Realu Madryt.

Jasny komunikat Leonardo

– W Madrycie od lat są pewni, że Kylian wkrótce trafi do Realu. Prawdę mówiąc, są tego zbyt pewni. Nie sądzę jednak, żeby Mbappe podjął już decyzję. On wie czego chce, a my wiemy co on myśli. Rozstrzygnięcie tej sprawy to kwestia czasu. Jest głęboko zamyślony, aby podjąć najlepszą decyzję – stwierdził Brazylijczyk po zremisowanym meczu z RC Lens, który zapewnił PSG dziesiąty w historii tytuł mistrza Francji.

– Nasze relacje i dyskusje z Kylianem zawsze były dobre. Jesteśmy w stałym kontakcie i ciągle rozmawiamy. On wciąż się zastanawia. Analizuje różne aspekty swojej przyszłości – dodał.