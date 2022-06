Pressfocus Na zdjęciu: Jacek Góralski

Jacek Góralski od sezonu 2022/2023 będzie reprezentował VFL Bochum. Reprezentant Polski z klubem Bundesligi związał się dwuletnią umową.

Od najbliższego sezonu będziemy oglądać Jacka Góralskiego w Bundeslidze

29-latek związał się z Bochum dwuletnią umową

Góralski w Bundeslidze spotka między innymi: Rafała Gikiewicza, Jakuba Kamińskiego, czy Roberta Gumnego

Góralski w czołowej lidze europejskiej

W oczach kibiców Jacek Góralski często postrzegany jest jako typowy piłkarz do przecinania akcji, który potrafi zagrać agresywnie i odebrać piłkę. Obraz ten jest efektem tego, że Polaka od dłuższego czasu trudno było zobaczyć w akcji gdzieś poza kadrą. 29-latek występował bowiem z Bułgarii (Ludogorets) i Kazachstanie (Kairat). Od sezonu 2022/2023 Góralskiego będzie można oglądać znacznie częściej. Polski pomocnik związał się z VFL Bochum.

Nowy pracodawca 29-latka to ubiegłoroczny beniaminek Bundesligi, w której zdołał się utrzymać na kolejne rozgrywki i to bez udziału w barażach. Bochum zdobyło 42 punkty i wyprzedziło: Greuther Fürth, Arminię Bielefeld, Herthę Berlin, VFB Stuttgart oraz Augsburg. Po powrocie do elity Schalke i Werderu, zespół Góralskiego będzie jednak jednym z głównych kandydatów do spadku. Polak jest zatem potrzebny w Bochum.

📝😍 #meinVfL hat den polnischen Nationalspieler Jacek #Goralski bis 2024 unter Vertrag genommen! 🙌🏼



Der 29-Jährige wechselt ablösefrei vom kasachischen Pokalsieger @fc_kairat ins Revier. Herzlich willkommen in Bochum! 💙🤍#Goralski2024 pic.twitter.com/ErhwiYUVO1 — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) June 17, 2022

– W trudnym drugim sezonie w Bundeslidze potrzebujemy graczy, którzy są konkurencyjni i solidni, zwłaszcza w środku pola. Takie cechy posiada Jacek Góralski, który jako kapitan Kajratu Ałmaty był czołowym graczem. Oprócz jego 130 występów w pierwszej lidze, ma ponad 30 występów w Pucharze Europy i karierę w reprezentacji narodowej. Wzbogaci naszą grę z piłką i przeciwko niej – powiedział dyrektor Bochum o transferze Góralskiego, który podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024 roku.

