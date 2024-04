Mateusz Bogusz notuje świetny okres w barwach Los Angeles FC. Swoimi występami przybliża się do dużego transferu. Tomasz Włodarczyk informuje, że obserwuje go klub z Premier League.

fot. Kirby Lee / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Bogusz trafi na Wyspy Brytyjskie?

Mateusz Bogusz od początku sezonu MLS pozostaje w bardzo dobrej formie. Występujący dla Los Angeles FC pomocnik zgromadził już trzy bramki, będąc jednym z najjaśniejszych punktów nie tylko swojej drużyny, ale również całej ligi. Dla Michała Probierza jest kandydatem do gry na nadchodzących Mistrzostwach Europy. Okazuje się, że w kontekście Bogusza szykuje się nie tylko powołanie do reprezentacji Polski, ale także duży transfer.

22-latek może tego lata wrócić do Europy. Tomasz Włodarcyzk informuje, że przygląda mu się jeden z klubów Premier League, który może podjąć próbę transferu po zakończeniu sezonu. Dziennikarz nie zdradził, o jaki zespół chodzi, natomiast przyznał, że obserwuje on piłkarza już od kilku miesięcy. Póki co jest za wcześnie, aby prognozować, czy faktycznie pojawią się jakieś oferty. Jeśli Bogusz utrzyma swoją wysoką dyspozycję, będą na to spore szanse.

Mateusz Bogusz jest w dużym gazie w MLS. Obserwuje go sztab reprezentacji Polski i… jeden z klubów Premier League, który myślał o sprowadzeniu 22-latka już zimą.



Szczegóły:https://t.co/7VRDuo9NJd — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) April 18, 2024

W przeszłości Bogusz występował już na Wyspach Brytyjskich. Przez kilka lat był związany z Leeds United, gdzie nie otrzymał jednak szansy debiutu w Premier League. W międzyczasie zaliczył dwa wypożyczenia do Hiszpanii, a w marcu 2023 roku definitywnie trafił do Stanów Zjednoczonych.

Od początku swojej przygody z MLS Bogusz zgromadził już sześć bramek. Obecny sezon układa się dla niego znacznie lepiej, bowiem po zaledwie kilku kolejkach zdołał już wyrównać dorobek z poprzedniej kampanii.

