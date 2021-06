Jean-Clair Todibo wciąż będzie reprezentował barwy OGC Nice. Francuski klub skorzystał bowiem z opcji wykupu piłkarza z Barcelony.

Wyjaśniła się klubowa przyszłość Todibo

Francuz pozostanie zawodnikiem OGC Nice

Barcelona za transfer 21-latka otrzyma blisko dziewięć milionów euro

Barcelona uszczupla kadrę

Letnie okno transferowe jest jednym z najciekawszych w ostatnich latach. Kluby odczuwają straty z powodu pandemii koronawirusa, a mimo to dokonują ciekawych i ruchów. Do grona tych drużyn możemy zaliczyć Barcelonę, która sprowadziła w swoje szeregi już czterech nowych zawodników. Barwy Blaugrany w nowym sezonie reprezentować będą: Sergio Aguero, Eric Garcia, Emerson oraz Memphis Depay.

Barcelona chce dokonać kolejnych wzmocnień, a do tego potrzebne są jej fundusze. Na Camp Nou z dużą radością przyjęto zatem informacje, że OGC Nice skorzysta z opcji wykupu jej gracza. Barwy klubu znad Lazurowego Wybrzeża wciąż reprezentować będzie Jean-Clair Todibo.

21-letni środkowy obrońca do Hiszpanii trafił zimą 2019 roku za milion euro. Od tego momentu był wypożyczany do Schalke, Benfiki, czy właśnie ekipy z Nicei. Do francuskiego zespołu przybył zimą tego roku. Pomógł nowej drużynie zająć dziewiąte miejsce w tabeli Ligue 1, z sześcioma punktami straty do strefy europejskich pucharów.

OGC Nice zdecydowało się wykupić Todibo. Koszt transferu definitywnego to osiem i pół miliona euro plus dodatkowe siedem milionów, jeżeli spełnione zostaną określone warunki. Barcelona otrzyma także procent od kwoty kolejnego transferu Todibo. Blaugrana nie ma jednak opcji odkupienia piłkarza.

Czytaj także: Media: Varane chce zamienić Real na Man Utd