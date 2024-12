DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

David Hancko pozostaje celem Juventusu

Juventus w obecnym sezonie nie gra na miarę potencjału. Stara Dama miała bardzo dobre wejście w sezon. Wszystko jednak posypało się po spotkaniu z RB Lipskiem w Lidze Mistrzów. To właśnie w tym meczu Gleison Bremer nabawił się poważnej kontuzji, która eliminuje go z gry do końca sezonu. Od tego momentu Turyńczycy musieli zmienić sposób gry. Głównym celem Bianconerich na zimowe okienku transferowe jest pozyskanie nowego szefa defensywy.

Od kilku tygodni mówi się, że Juventus wytypował już odpowiedniego kandydata na środek obrony. Tym piłkarzem jest David Hancko. Bianconeri wykazują poważne zainteresowanie reprezentantem Słowacji, ale Feyenoord Rotterdam postawił sprawę jasno – w zimowym okienku transferowym nie zgodzi się na transfer.

Tymczasem nowe informacje w sprawie potencjalnej przeprowadzki Davida Hancko do Juventusu przekazuje Nicolo Schira. Otóż turyńczycy nie poddają się w staraniach o gracza Feyenordu Rotterdam. Stara Dama obecnie szuka odpowiedniego rozwiązania, które doprowadzi do przyjścia 27-latka na Allianz Stadium.

David Hancko w obecnym sezonie rozegrał 25 spotkań w koszulce holenderskiego zespołu. W tym czasie udało mu się trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć cztery asysty.