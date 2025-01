Como nie powiedziało ostatniego słowa. Może osłabić ligowego rywala

Como 1907 jest poważnie zainteresowane ściągnięciem Jonathana Ikone z Fiorentiny. Ekipa spod Mediolanu przygotowuje ofertę w wysokości 8 milionów euro - poinformował we wtorkowy wieczór włoski dziennikarz, Alfredo Pedulla.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Jonathan Ikone celem transferowym Como 1907

Como 1907 to jeden z najbardziej aktywnych klubów na całym świecie, jeśli chodzi o trwające zimowe okienko transferowe. Włoska ekipa podczas styczniowego okna dwukrotnie pobiła swój rekord transferowy. Najpierw do drużyny Larianich za 12 milionów euro przeszedł Assane Diao, a kilka dni później do tego zespołu za 15 milionów euro przeprowadził się Maxence Caqueret. Ponadto ekipę z powodzeniem prowadzoną przez Cesca Fabregasa wzmocnili także Jean Butez oraz Dele Alli.

Wszystko wskazuje na to, że bogaci właściciele Como 1907 nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. W ostatnim czasie z przenosinami do beniaminka Serie A był łączony reprezentant Polski – Nicola Zalewski – natomiast teraz według Alfredo Pedulli na celownik klubu ze Stadio Giuseppe Sinigaglia trafił Jonathan Ikone. Gwiazdor Fiorentiny rozgrywa bardzo dobry sezon, a to nie umknęło uwadze zespołu Larianich, który podobno jest gotowy przedstawić ofertę w wysokości 8 milionów euro.

Warto dodać, że Como 1907 musi pokonać konkurencję, żeby zabezpieczyć usługi 26-letniego skrzydłowego. Chrapkę na zakontraktowanie Francuza podobno mają również przedstawiciele Bolonii oraz FC Nantes. W aktualnej kampanii Jonathan Ikone rozegrał 23 spotkania, zdobył 4 bramki i zanotował 1 asystę. Atakujący przed transferem do Florencji grał dla LOSC Lille, Montpellier HSC oraz Paris Saint-Germain, którego jest wychowankiem.