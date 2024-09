Chelsea oraz Arsenal staną do walki z Realem Madryt o zakontraktowanie pomocnika River Plate, Franco Mastantuono - donosi portal CaughtOffside. 17-letni Argentyńczyk uchodzi za wielki talent, co jak widać, nie uchodzi uwadze europejskich potentatów.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Franco Mastantuono

Franco Mastantuono na radarze europejskich gigantów

Franco Mastantuono jest uważany za jeden z największych talentów w Ameryce Południowej. Ten fakt nie uszedł uwadze europejskich gigantów, z Realem Madryt na czele. Królewscy muszą jednak liczyć się ze sporą konkurencją. Zainteresowanie 17-letnim pomocnikiem stale rośnie, a perspektywiczny zawodnik przykuł uwagę również Chelsea oraz Arsenalu – ujawnił we wtorkowy poranek brytyjski portal “CaughtOffside”.

Choć Królewscy pozostają liderem wyścigu o podpis bardzo zdolnego piłkarza, to dysponujący wielkimi środkami finansowymi angielscy giganci ostatecznie mogą przelicytować klub z Hiszpanii. Franco Mastantuono jest wychowankiem River Plate, a jego kontrakt z argentyńskim zespołem obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku. Co ważne, w umowie znajduje się przystępna klauzula odstępnego. Wynosi ona bowiem 45 mln euro.

Wydaje się, że młodzieżowy reprezentant Argentyny opuści ojczyznę na rzecz gry w topowej europejskiej lidze, gdy tylko skończy osiemnaście lat. Mimo młodego wieku, ofensywny pomocnik jest ważnym zawodnikiem River Plate. Jego bilans w pierwszej drużynie prezentuje się następująco – 29 meczów, 3 bramki i 2 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia niezwykle utalentowanego młodzieńca na około 10 mln euro.