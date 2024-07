QSP / Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Nico Williams

Hansi Flick nie chce rozmawiać o Nico Williamsie

Barcelona od kilku tygodni intensywnie działa nad przeprowadzeniem transferu Nico Williamsa. Wydaje się, że wkrótce nastąpi przełom w sprawie, a przynajmniej tak sugerują doniesienia podane w El Chiringuito. Ponoć Blaugrana doszła do indywidualnego porozumienia z agentem piłkarza i teraz sam zawodnik musi je zaakceptować. Gdy to zrobi, Duma Katalonii będzie mogła uruchomić klauzulę wykupu, która opiewa na 58 milionów euro.

Tymczasem w czwartek (25 lipca) odbyła się oficjalna prezentacja Hansiego Flicka jako nowego trenera Barcelony. Podczas wydarzenia Niemiec otrzymał kilka pytań od dziennikarzy, a jedno z nich dotyczyło właśnie Nico Williamsa. Szkoleniowiec bardzo chłodno podszedł do sprawy i momentalnie uciął temat.

– To, czego nauczyłem się w tej pracy, to jest to, że Nico nie jest piłkarzem Barcelony i nie mam w ogóle nic do powiedzenia w tej sprawie. Gra w innym klubie i koncentruje się na moim zespole. Nie mogę dodać nic więcej – stwierdził Hansi Flick.

Słowa Flicka są oczywiście zrozumiałe, choć kibice Barcy na pewno liczyli na jakiś przełom. W późniejszych wypowiedziach trener zaznaczał, że rozmawiał już z Deco o transferach i to dyrektor sportowy podejmie kluczowe decyzje w kwestii wzmocnień składu.

