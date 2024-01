Facundo Pellistri od dłuższego czasu jest łączony z wypożyczeniem do Granady. Zdaniem Fabrizio Romano rozmowy Manchesteru United z hiszpańskim klubem są w kluczowej fazie. Skrzydłowy jeszcze dziś może zostać wypożyczony do zespołu La Ligi.

Imago / Nigel Keene Na zdjęciu: Facundo Pellistri

Granada i Manchester United prowadzą zaawansowane rozmowy na temat wypożyczenia skrzydłowego

Facundo Pellistri jeszcze dziś może udać się do Hiszpanii, aby przejść badania lekarskie

Piłkarzem Granady od niespełna tygodnia jest Kamil Piątkowski

Facundo Pellistri czeka na decyzję Manchesteru United

Granada jest o krok od pozyskania kolejnego nowego piłkarza podczas zimowego okna transferowego. Drużyna z Andaluzji intensywnie pracuje na rynku transferowym, żeby wzmocnić zespół do walki o utrzymanie w La Liga.

Według informacji Fabrizio Romano wypożyczenie Facundo Pellistri’ego z Manchesteru United może zostać sfinalizowane jeszcze dzisiejszego dnia. Rozmowy są w kluczowej fazie, a jedyne co pozostało, to zgoda Czerwonych Diabłów. Jeśli Urugwajczyk dostanie zielone światło od razu poleci do nowego zespołu, aby przejść badania medyczne.

Facundo Pellistri w bieżącym sezonie jest tylko rezerwowym w drużynie prowadzonej przez Erika ten Haga. Jak dotąd wystąpił w 14 meczach, a na boisku przebywał łącznie przez 366 minut. Dla 22-letniego piłkarza nie będzie to pierwsza przygoda na hiszpańskich boiskach. W latach 2021-2022 był wypożyczony do Alaves.