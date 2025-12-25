Real Madryt interesuje się gwiazdką Milanu. W grze 45 milionów euro

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Davide Bartesaghi

Davide Bartesaghi na celowniku Realu Madryt

Davide Bartesaghi jest bez wątpienia jednym z największych odkryć obecnego sezonu Serie A. Zaledwie 19-letni lewy obrońca, który z powodzeniem może występować również wyżej, przed startem aktualnej kampanii awansował do pierwszego zespołu Milanu.

Utalentowany wahadłowy bardzo szybko zyskał zaufanie Massimiliano Allegriego, który regularnie daje mu szanse gry. Bartesaghi odwdzięcza się solidnymi występami, dojrzałością boiskową oraz dużą intensywnością, imponując jak na swój młody wiek.

Nic dziwnego, że młodzieżowy reprezentant Włoch wzbudza olbrzymie zainteresowanie na rynku transferowym. Choć jego odejście w zimowym okienku jest wykluczone, to podczas letniego okna może być trudniej go zatrzymać. Milan wycenił swoją perełkę na 45 milionów euro i nie zamierza rozpatrywać ofert opiewających na niższą kwotę.

Jak informuje Ekrem Konur, jednym z gigantów śledzących rozwój Bartesaghiego jest Real Madryt, który widzi w nim ogromny potencjał. Oprócz piętnastokrotnych zwycięzców Ligi Mistrzów nastolatkowi bacznie przyglądają się także trzej inni potentaci ze Starego Kontynentu – FC Barcelona, Bayern Monachium oraz Manchester City.

Mierzący 193 centymetry defensor w trwających rozgrywkach wystąpił w 13 spotkaniach, zdobył 2 bramki i zanotował 1 asystę. Davide Bartesaghi ma ważny kontrakt z Milanem do 30 czerwca 2030 roku, co zapewnia włodarzom z San Siro silną pozycję negocjacyjną. Portal „Transfermarkt” wycenia wychowanka włoskiego klubu na 18 milionów euro.