Pressfocus Na zdjęciu: Giorgio Chiellini

Sezon 2021/22 był ostatnim Giorgio Chielliniego w Juventusie. Weteran nie zamierzał jednak kończyć jeszcze kariery sportowej i ogłosił w poniedziałek, że podpisze kontrakt z Los Angeles FC. 37-latek podpisze z klubem z MLS 18-miesięczny kontrakt.

Giorgio Chiellini w maju zapowiedział odejście z Juventusu

Doświadczony obrońca nie zamierza wciąż kończyć kariery

37-latek przeniesie się do drużyny Los Angeles FC

Chiellini poszedł w ślady wielu gwiazd i obrał kierunek na MLS

Giorgio Chiellini jest żywą legendą Juventusu. Włoch rozegrał dla Starej Damy 561 spotkań, w trakcie których zdobył 36 bramek i zanotował 25 asyst. Kontrakt 37-latka z Juve wygasł i obrońca podjął pod koniec sezonu decyzję o odejściu. Zdawał on sobie sprawę, że fizycznie jest jest on już w stanie rywalizować w Serie A na takiej intensywności.

Doświadczony obrońca nie zamierzał jednak kończyć kariery. Włoch zdecydował, że na ostatnie lata gry w piłkę przeniesie się do MLS. W poniedziałek Chiellini przekazał informację o swoich przenosinach do Los Angeles FC. Poinformował o tym za pośrednictwem swoich social mediów.

Według mediów, 37-latek podpisze 18-miesięczny kontrakt z drużyną z Los Angeles. Włoch do amerykańskiej drużyny wniesie na pewno bezcenne doświadczenie i pasję. Pod koniec kariery w Juventusie trapiły go różne urazy, ale mimo to udało mu się zanotować w swojej ostatniej kampanii w barwach Starej Damy 26 spotkań.

Sprawdź też: Chiellini pożegnał się z kadrą. “Ta drużyna potrzebuje wsparcia”