Chelsea dostała listę życzeń. Maresca chce gwiazdy z Barcelony i Interu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Maresca złożył władzom Chelsea listę życzeń

Chelsea po niezbyt udanym sezonie zdecydowała się na zmianę szkoleniowca. Nie do końca spodobało się to sympatykom The Blues, którzy po obiecującej końcówce rozgrywek odzyskali zaufanie do Mauricio Pochettino.

Nowym szkoleniowcem ekipy ze Stamford Bridge został Enzo Maresca. Niedawno Włoch awansował z Leicester City do Premier League, ale w najwyższej klasie rozgrywkowej będzie miał pod opieką już innych zawodników.

Warto dodać, że trener współpracował niegdyś z Josepem Guardiolą, gdy w latach 2020-2021 prowadził rezerwy Manchesteru City. Jeśli 44-latek nawiąże do drogi, którą przebył Mikel Arteta, to fani The Blues na pewno będą zadowoleni.

Tymczasem niespodziewanie wieści o planach transferowych Chelsea przekazał serwis El Nacional. Katalońscy dziennikarze dotarli do informacji na temat tego, że Enzo Maresca widziałby w swoim składzie Raphinhę oraz Julesa Kounde. Obaj gwiazdorzy Barcelony byli łączeni z odejściem, ponieważ klub pilnie potrzebuje gotówki. W takiej sytuacji przenosiny do Anglii wydają się całkiem realne.

Oprócz ważnych postaci Blaugrany na radarze Mareski miał się znaleźć Lautaro Martinez z Interu. Pozycja środkowego napastnika to jedna z bolączek Chelsea, a Argentyńczyk bez wątpienia prezentuje poziom, który mógłby zażegnać kłopoty The Blues.

SPRAWDŹ: Jamal Musiala “puszcza oczko” do giganta! Hitowy transfer na horyzoncie?