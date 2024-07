fot. MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro skazany na Arabię Saudyjską?

Manchester United chce tego lata poważnie się wzmocnić, tak aby wrócić do walki o najwyższe cele. Erik ten Hag ma konkretny plan na okienko transferowe i domaga się nowych twarzy chociażby w środku pola. Wiąże się to z potencjalnym odejściem Casemiro, do którego będą dążyć Czerwone Diabły. Brazylijczyk ma za sobą mizerny sezon i nie jest już pożądanym liderem drugiej linii, stąd doniesienia łączące go ze zmianą otoczenia. Były zawodnik Realu Madryt pobiera na Old Trafford największe wynagrodzenie i stał się problemem, dodatkowo blokując transfery do klubu.

Sam Casemiro z decyzją się nie spieszy, gdyż jego umowa obowiązuje jeszcze przez dwa lata. Rozpocznie przygotowania do sezonu wspólnie z drużyną, a przyszłość rozstrzygnie dopiero w kolejnych tygodniach. “Football Insider” informuje, że w tej chwili jedynym potencjalnym kierunkiem jego przeprowadzki jest Arabia Saudyjska. Tamtejsze kluby mogłyby zagwarantować duże pieniądze zarówno dla Manchesteru United, jak i Brazylijczyka.

Na Old Trafford Casemiro zarabia 350 tysięcy funtów tygodniowo, co dla klubów europejskich jest barierą nie do przeskoczenia. Pomocnik również nie planuje drastycznie zmniejszać swojej pensji, byle tylko dalej pozostać na kontynencie. Przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej byłaby więc kusząca głównie z powodów finansowych.

