Pressfocus Na zdjęciu: Marc Roca (z lewej)

Marc Roca oficjalnie opuścił Bayern. Hiszpański pomocnik przeniósł się do Premier League. Na transfer zdecydowało się Leeds United.

Dwa nieudane lata spędził w Bayernie Marc Roca

Hiszpan zmienił oficjalnie klub

25-latka oglądać będziemy w Leeds United

Leeds szykuje się na odejście lidera

Dwa lata temu Bayern postanowił poszerzyć kadrę i sprowadzić pomocnika. Do Monachium trafił Marc Roca, który poprzednio reprezentował Espanyol. Hiszpan ewidentnie nie odnalazł się w nowym otoczeniu. Dla mistrza Niemiec rozegrał tylko 24 spotkania, a na murawie nie spędził nawet tysiąca minut. Piłkarz przeniósł się oficjalnie do Leeds.

Marc ma wspaniały charakter, jest także bardzo profesjonalnym, bardzo dobrym piłkarzem. Zawsze nam to pokazywał, kiedy został oddelegowany. Marc przyszedł do nas teraz i chciał mieć więcej czasu na grę. Dlatego zgodziliśmy się na przeniesienie do Leeds United. Jesteśmy przekonani, że Marc da Leeds wiele radości. Jego walory są bezdyskusyjne. Życzymy mu wszelkich sukcesów na dalszej drodze – powiedział Hasan Salihamidžić , dyrektor sportowy Bayernu.

Bawarczycy nie wyszli źle finansowo na hiszpańskim pomocniku. Roca trafił do Bayernu za 9 milionów euro, a Leeds kupiło go za 12 mln euro. Angielski klub sprowadził 25-latka, ponieważ prawdopodobnie przygotowuje się na odejście swojego podstawowego defensywnego pomocnika i lidera zespołu. Po Kalvina Phillipsa ma się zgłosić Manchester City, który jest gotowy zapłacić kilkadziesiąt mln euro. Anglik jest reprezentantem swojego kraju i potrzebuje występować w lepszym klubie. Transfer do mistrza kraju byłby dla niego idealny.

Czytaj także: Polska – Belgia. Mogli być na wakacjach, a i tak są lepsi. Vlog z Narodowego