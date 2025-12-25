Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Bojan Krkić i Deco (FC Barcelona - Deportivo Alaves)

Barcelona walczy o zawodników Arsenalu, BVB i Juventusu

Sytuacja w defensywie lidera La Liga jest daleka od idealnej. Barcelona dysponuje tylko czterema środkowymi obrońcami. Na dodatek Hansi Flick nie może skorzystać z dwóch z nich – Ronald Araujo mierzy się z problemami natury pozasportowej, natomiast Andreas Christensen zmaga się z poważnym urazem. Dlatego Blaugrana w letnim okienku zamierza pozyskać trzech zawodników na tę pozycję.

Deco wybrał już piłkarzy, których Duma Katalonii spróbuje sprowadzić po zakończeniu sezonu. Dyrektor sportowy klubu z Camp Nou postawił na graczy, którzy stanowią o sile swoich zespołów. Portal Fichajes.net przekonuje, że Barca ruszy po gwiazdy Arsenalu, Borussii Dortmund i Juventusu.

W kolejnych rozgrywkach koszulkę Blaugrany mają założyć Piero Hincapié, Nico Schlotterbeck i Gleison Bremer. Chociaż Barcelona koniecznie musi wzmocnić linię obrony, to trudno spodziewać się, by zdołała pozyskać wszystkich trzech wymienionych graczy. Ekwadorczyk przed sezonem dołączył do Arsenalu, Niemiec wzbudza zainteresowanie kilku europejskich gigantów, natomiast Brazylijczyk jest związany z Juve kontraktem ważnym do 2029 roku.