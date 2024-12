Barcelona i Real powalczą o wielki transfer. Gwiazdor błyszczał na Euro 2024

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Florentino Perez

Xavi Simons na radarach FC Barcelony i Realu Madryt

Xavi Simons to jeden z najbardziej obiecujących talentów w europejskiej piłce. Reprezentant Holandii, który nie tak dawno błyszczał na Euro 2024, ponownie przyciągnął uwagę topowych klubów. Obecnie wypożyczony do RB Lipsk zawodnik PSG wzbudził zainteresowanie Barcelony, Realu Madryt, Arsenalu i Liverpoolu.

Według The Athletic PSG jest gotowe sprzedać Xaviego Simonsa, preferując jego transfer do Premier League. Chociaż Arsenal i Liverpool wydają się być na prowadzeniu w wyścigu, to Real i Barcelona również uważnie śledzą jego sytuację. Napięte relacje między Królewskimi a Francuzami mogą jednak utrudniać negocjacje.

Barcelona, z powodu trudności finansowych, początkowo nie zdecydowała się na sprowadzenie Simonsa, koncentrując się na Dani Olmo. Natomiast obecna sytuacja daje możliwość ponownego rozważenia tej opcji.

PSG wyceniło swojego zawodnika na około 80 milionów euro, co czyni go jednym z najcenniejszych młodych graczy na rynku. Jak dotąd, klubowi nie udało się zabezpieczyć jego długoterminowej przyszłości, co zwiększa szanse na transfer w najbliższym letnim oknie. Simons, mimo że ma do dyspozycji wiele opcji, wciąż pozostaje otwarty na nowe wyzwania.