IMAGO / Jose Luis Contreras Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Przyszłość Vlahovicia w Juve stoi pod znakiem zapytania

O Serba zabiegają największe europejskie kluby

Do walki o napastnika włącza się również Atletico

Atletico też chce pozyskać napastnika Juve

Dusan Vlahović od wielu miesięcy jest łączony z odejściem z Juventusu. Serbski napastnik najczęściej wymieniany jest jako potencjalne wzmocnienie Manchesteru United oraz Chelsea.

Z kolei według Fichajes do walki o gracza Starej Damy dołączyć kolejny klub. Atletico Madryt przygotowuje się do letniego przemeblowania ofensywy. Przyszłości w klubie nie ma już Joao Felix, a najprawdopodobniej odejdzie również Alvaro Morata. To na sprzedaży tych dwóch piłkarzy rojiblancos planują pozyskać fundusze na transfer Serba.

Juventus w obliczu kary odjęcia dziesięciu punktów być może zostanie zmuszony do sprzedaży Vlahovicia. Brak awansu do Ligi Mistrzów mocno odbije się na finansach Starej Damy, która według spekulacji oczekuje za Serba około 80 mln euro.

Zobacz również: Allegri wyraził oburzenie po odjęciu 10 punktów Juventusowi